ЦИК Грузии: о втором туре речи быть не может

Председатель ЦИК Грузии Леван ТАРХНИШВИЛИ сегодня ночью обнародовал полные предварительные итоги прошедших 5 января президентских выборов, передает NEWSru.com.

В эфире телекомпании "Рустави-2" Л.ТАРХНИШВИЛИ сказал, что Михаил СААКАШВИЛИ поддержали 53,32% избирателей.

За кандидата от единой оппозиции Левана ГАЧЕЧИЛАДЗЕ проголосовали 25,26% избирателей.

Для победы на выборах кандидату в Президенты необходимо было набрать 50% плюс 1 голос. В противном случае через две недели состоялся бы второй тур.

Л.ТАРХНИШВИЛИ отметил, что, "в соответствии с полными предварительными итогами, СААКАШВИЛИ на 500 тысяч голосов опередил Левана ГАЧЕЧИЛАДЗЕ и поэтому речи не может быть о проведении второго тура выборов".

Окончательные официальные результаты голосования должны быть обнародованы не позже 13 января.

Между тем Л.ГАЧЕЧИЛАДЗЕ за час до заявления главы также в эфире "Рустави-2" сказал, что во многих избирательных участках в целом ряде регионов Грузии имела место фальсификация выборов в пользу СААКАШВИЛИ. «Он не выиграл выборы, поэтому необходимо проведение второго тура», - подчеркнул он. Л.ГАЧЕЧИЛАДЗЕ отметил, что если власти не аннулируют результаты выборов в тех участках и округах, где они были явно сфальсифицированы и не назначат второй тур, то оппозиция продолжит мирные акции протеста.