На российских тележурналистов подали в суд за «путинг»

08:24, 11 января 2008
Мир
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Надо понимать всю глубину наших глубин...

Следственное управление следственного комитета при прокуратуре Владимирской области РФ возбудило уголовное дело против журналистов телекомпании "ТВ-6 Владимир" по факту предполагаемого оскорбления президента РФ Владимира Путина.

Как сообщается на сайте телекомпании, речь идет о материале, вышедшем 30 ноября 2007 года в рубрике "Без комментариев", в котором рассказывалось о форуме сторонников Путина. Поводом для проверки стало обращение члена "Единой России" Михаила Бабича, избранного депутатом Госдумы от Владимирской области. Через день после выборов депутат пожаловался в прокуратуру, что, по его мнению, слова ведущего новостей и видеоряд с мероприятия содержали оскорбления президента и разжигание национальной вражды.

Эксперт Нижегородского лингвистического университета Михаил Грачев, к которому обратились за советом, заявил, что публицистическое клише "путинг", означающее митинг в поддержку Путина, и словосочетание "верные путинисты" в значении "сторонники Путина" "в определенном контексте" могут быть оскорблением президента страны, поясняют сотрудники телекомпании. В связи с этим было возбуждено дело по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей).

C 14 января сотрудников "ТВ-6 Владимир" начнут вызывать на допросы в отдел по особо важным делам следственного управления при прокуратуре Владимирской области, пока в качестве свидетелей. Максимальная мера наказания по статье об оскорблении представителя власти - до года исправительных работ.

Как уточняет "Комсомольская правда", разжигание национальной вражды Бабич усмотрел в том, что выступление другого "единоросса" Андрея Исаева в кадре чередовалось с концертными номерами в исполнении грузинского, чукотского и еврейского ансамблей. О возбуждении дела по этим обвинениям пока ничего не сообщается. Ранее автор сюжета Сергей Головинов заявил, что рассматривает возможность встречного иска о защите профессиональной и деловой репутации. Подозрения в разжигании национальной розни журналист считает оскорблением, так как телекомпания "всегда активно выступала против национализма", сообщил он газете.

Напомним, в Саратове до сих пор продолжается дело о публикации в газете "Саратовский репортер" коллажа, где Путин изображен в образе штандартенфюрера Штирлица. Члены саратовского отделения "Единой России" усмотрели в опубликованной 31 августа 2007 года иллюстрации оскорбление представителя власти. Следственный комитет уже дважды отказывал в возбуждении уголовного дела, однако в середине декабря его в третий раз отправили на дополнительную проверку.

Между тем главный редактор интернет-издания "Курсив" Владимир Рахманьков в октябре 2006 года был приговорен к штрафу в 20 тысяч рублей за публикацию на сайте своей статьи "Путин как фаллический символ России". Ивановский мировой суд признал его виновным по той же 319 статье.

Лента.ру

 

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