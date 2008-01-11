Шварценеггер в целях экономии выпустит 22 тысяч заключенных

Губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер впервые в истории ввел на территории штата «чрезвычайное бюджетное положение». Причиной этого стали кризис на рынке ипотечного кредитования в США, который очень сильно ударил по карманам калифорнийцев, а также постоянные бюджетные проблемы штата, которые не ослабевают на протяжении нескольких лет. Шварценеггер внес существенные сокращения в бюджет штата и сократил расходы на все государственные программы на 10%, урезал статьи на образование, помощь престарелым, медицинское обслуживание, а также на содержание национальных парков и заповедников. Кроме того, Шварценеггер указал, что в целях экономии из тюрем штата придется выпустить 22 тыс. заключенных. Чрезвычайное бюджетное положение обязывает законодателей Калифорнии в течение 45 дней отреагировать на инициативу губернатора, а не дожидаться принятия финансового закона на следующий год.

Газета.ру