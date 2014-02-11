ЮАР намерена бороться за летнюю Олимпиаду-2024

ЮАР намерена подать заявку на право проведения летней Олимпиады-2024, заявил министр спорта страны Фикиле Мбабула. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местные издания. В случае победы соревнования, скорее всего, пройдут в Дурбане.

"Спорт играет важную роль в развитии инфраструктуры нашей страны", - подчеркнул Мбабула. Страна, победившая в конкурсе заявок на право принимать Игры-2024, будет названа в 2017 году. Также ЮАР намерена принять у себя Игры Содружества в 2022 году. Ранее ЮАР претендовала на проведение летних Игр-2004, однако заняла только 3-е место в конкурсе заявок, уступив Афинам и Риму.

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В 2010 году в стране прошел финальный турнир чемпионата мира по футболу.

Официальные заявки на право принять Игры-2024 года можно будет подать в 2015 году. Среди вероятных претендентов - столица Азербайджана Баку, трижды участвовавшая в борьбе за участие; столица Венгрии Будапешт, а также ряд других европейских столиц - Рим, Киев, Париж. Кроме того, несколько раз звучали идеи выдвинуть в качестве столицы летней олимпиады 2024 года Санкт-Петербург, об этом говорили президент Олимпийского комитета России Александр Жуков и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак