Испанский суд объявил в розыск бывшего лидера КНР - в Китае назвали решение "ошибочным"

Также он выразил надежду, что Испания найдет решение, которое позволит сохранить добрые отношения между двумя странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанские СМИ.

Судья Верховного суда Испании Исмаэль Морено в понедельник выдал ордер на международный розыск и задержание пяти бывших лидеров Китая, которые находились у власти 80-90-е годы прошлого века. Бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя, экс-премьера Госсовета КНР Ли Пэна, бывшего заместителя премьера Цяо Ши, председателя компартии в Тибете и министра планирования семьи подозревают в геноциде, преступлениях против человечности, пытках и терроризме в отношении тибетского народа.

Читайте такжеВ Китае тибетского монаха приговорили к смертной казниОрдер выписан в соответствии с принципами универсальной юрисдикции, которые действуют в Испании с 2005 года и позволяют при определенных условиях преследовать подозреваемых в совершении преступлений подобного рода и в других странах. В 2006 году испанский суд счел возможным принять к рассмотрению дело о геноциде в Тибете, поскольку среди заявителей был имеющий испанское гражданство тибетец Тхубтен Вангчен, и поскольку в китайских судах разбирательств по этому вопросу не проводилось.

Как сообщают испанские СМИ, на пресс-конференции Хуа Чуньин выразил надежду на то, что Испания сможет решить проблему таким образом, чтобы поддержать развитие «хороших» отношений между двумя странами.

«Надеюсь, что все стороны, включая наших друзей-журналистов, способны отличить добро от зла и понять вред от решения, принятого испанскими властями», – сказал китайский дипломат.

Во вторник в испанском конгрессе депутатов будет проведено тайное голосование об ограничении возможностей судей расследовать преступления, совершенные вне испанской территории. Голосование инициировано депутатами правящей Народной партии. Если парламент одобрит предложение, решение суда будет автоматически аннулировано.