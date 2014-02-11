В Алжире разбился военно-транспортный самолет, погибли 103 человека - СМИ
15:09, 11 февраля 2014Мир
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Военно-транспортный самолет потерпел крушение в районе населенного пункта Умм-эль-Баваки на востоке Алжира.
В Алжире разбился военно-транспортный самолет, погибли 103 человека - СМИ
Об этом сообщает РИА «Новости»
со ссылкой на алжирский новостной портал «Эш-Шурук».
По данным военных источников, самолет направлялся из провинции Варкале в аэропорт города Константина на северо-востоке страны.
Алжирский телеканал «Ан-Нахар» сообщил о 103 погибших в результате крушения.
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