В Алжире разбился военно-транспортный самолет, погибли 103 человека - СМИ

Военно-транспортный самолет потерпел крушение в районе населенного пункта Умм-эль-Баваки на востоке Алжира.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на алжирский новостной портал «Эш-Шурук». По данным военных источников, самолет направлялся из провинции Варкале в аэропорт города Константина на северо-востоке страны. Алжирский телеканал «Ан-Нахар» сообщил о 103 погибших в результате крушения.

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