Крупнейшие интернет-магазины Казахстана закрылись из-за девальвации

Во вторник Нацбанк Казахстана сообщил, что принял решение с 11 февраля 2014 года отказаться от поддержания обменного курса тенге на прежнем уровне, снизить объемы валютных интервенций и сократить вмешательство в процесс формирования обменного курса тенге. Новый равновесный курс установлен на уровне 185 тенге за доллар плюс-минус три тенге, тогда как официальный курс Нацбанка на 11 февраля был установлен на уровне 155,56 тенге за доллар, сообщает РИА Новости.

Крупнейшие интернет-магазины по продаже электроники закрыты, посетителей их сайтов встречают сообщения о "техническом обслуживаним" и "обновлениях на сайте". Отдельные ритейлеры подошли к вопросу с юмором. "Мы тоже в шоке...", - было написано на сайте интернет-магазина компьютерной техники Logycom.kz.

Тем временем в самих магазинах, как свидетельствуют пользователи социальных сетей, сотрудники занимаются сменой ценников на товарах. Кроме того, в одном из супермаркетов покупателям сообщают об ограничении "на отпуск товаров в одни руки".

В первой половине дня на фоне неопределенности с обменным курсом наблюдались перебои в работе пунктов обмена валют, однако сейчас большая их часть функционирует.

Вместе с этим, сообщение о девальвации повлияло на работу электронного правительства республики, которое временно отключило на своем портале платные услуги.

"В связи с сегодняшними новостями, платные услуги портала временно недоступны. Мы сообщим вам при возобновлении их работы", - говорится в сообщении.