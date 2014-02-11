Кипр собираются объединить в федеративное двухзональное государство

Президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Дервиш Эроглу во вторник одобрили совместное заявление и подтвердили намерение продолжать переговоры, чтобы как можно скорее достичь результатов по объединению острова в федеративное государство, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции. Сейчас более трети северной части острова оккупированы, на ней провозглашена Турецкая республика Северного Кипра. Переговоры о воссоединении Кипра начались во вторник в Никосии после двухлетнего перерыва. Их возобновление неоднократно переносилось из-за разногласий по содержанию совместного заявления.

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В совместном коммюнике, одобренном по итогам встречи, лидеры двух общин заявили, что стремятся создать объединенный Кипр, который как единое государство будет федеративным, двухзональным и двухобщинным.

"Лидеры стремятся как можно быстрее прийти к совместному решению, а затем организовать отдельные референдумы", — говорится также в заявлении, которое зачитала глава миротворческого контингента ООН на острове Лиза Баттенхайм.