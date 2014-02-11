Премьер Грузии заявил о готовности встретиться с Путиным

"У меня есть к этому (проведению встречи) готовность", - заявил Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди" сегодня.

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Как пишет РИА Новости, российский президент 10 февраля сообщил, что готов провести встречу со своим грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили, если тот проявит такое желание. В свою очередь президент Грузии сказал, что проанализирует эти слова Путина.

Ранее во вторник вице-премьер Грузии Каха Каладзе также высказался за встречу глав двух стран, добавив, что с президентом РФ должен встретиться не только глава грузинского государства, но и премьер-министр страны.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений с 2008 года. Тбилиси разорвал их из-за признания Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.