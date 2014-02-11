В Англии хотят запретить курение в автомобиле при детях

Палата общин британского парламента в понедельник вечером одобрила введение в Англии, где проживает до 85% населения королевства, запрета на курение в автомобиле в присутствии детей, сообщает ИТАР-ТАСС. За соответствующую поправку к законодательству проголосовали 376 депутатов, против - только 107.

Поправка дает право правительству страны объявить курение в машинах в присутствии детей противозаконным и определить наказание за него. При этом итоги голосования носят рекомендательный характер.

О планах запретить курение в машинах в присутствии детей объявило в феврале 2010 года прежнее британское правительство во главе с лейбористом Гордоном Брауном. Однако после прихода к власти консерватора Дэвида Кэмерона эти обещания не были реализованы.

Поправку к закону в понедельник внесла на голосование оппозиционная Лейбористская партия, однако за нее проголосовали многие депутаты от правящей коалиции консерваторов и либеральных демократов.

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На прошлой неделе около 700 экспертов в области здравоохранения обратились к британскому правительству с открытым письмом, в котором призывали оградить несовершеннолетних от курильщиков. Таким образом можно будет уберечь подрастающее поколение от опасных последствий пассивного курения.

В других частях Соединенного Королевства региональные власти также намерены ввести подобный запрет. Соответствующий закон в этот году должен рассмотреть парламент Шотландии. Министерство здравоохранения Северной Ирландии намерено провести консультации по этому вопросу. Возможность запрета на курения в машине при детях не исключает также правительство Уэльса.

Запрет на курение в закрытых помещениях общественного пользования был введен в Шотландии в 2006 году, в 2007 году он вступил в силу в Англии, Северной Ирландии и Уэльсе. Ныне в Великобритании курит 21% населения, при этом две трети из них хотят бросить эту привычку. В 1960-е годы в стране курили более половины взрослых жителей. По прогнозу экспертов, курение будет полностью искоренено в Великобритании только к 2050 году. Минимальная стоимость пачки сигарет в этой стране сейчас составляет £6,5.