Суд арестовал убийцу из сахалинского собора

08:19, 11 февраля 2014
Мир
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Суд Южно-Сахалинска во вторник решил арестовать мужчину, устроившего стрельбу в соборе, жертвами которой стали два человека

Воскресенский кафедральный собор / pravosakh.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу регионального управления Следственного комитета.

«Суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу до 9 апреля», - сказала собеседница агентства.

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