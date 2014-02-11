Суд арестовал убийцу из сахалинского собора

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу регионального управления Следственного комитета.

«Суд сегодня удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу до 9 апреля», - сказала собеседница агентства.

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