При взрыве на американском заводе пострадали 15 человек

Об этом сообщает местный телеканал WMUR. Информации о погибших не поступало, пишет Лента. ру.

По данным полиции, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их отправили в больницу на вертолете. Руководство завода, в свою очередь, сообщило, что жизни пострадавших ничто не угрожает.

В это время суток на заводе обычно находятся около 450 человек, сообщили в руководстве. В здании была проведена эвакуация.

Сильный взрыв произошел около 15:30 по местному времени (22:30 10 февраля по Киеву) на территории завода компании New Hampshire Ball Bearings, производящей подшипники для космической и оборонной промышленности. О причинах происшествия не сообщается. На месте происшествия находятся около ста пожарных, которые прибыли из нескольких расположенных поблизости городов.