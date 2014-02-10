В Ираке 20 боевиков подорвались на своей бомбе во время съемок ролика

Как сообщает сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел недалеко от иракского города Самарра во время съемок террористами пропагандистского видеоролика.

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В последние месяцы в Ираке резко обострилась ситуация с безопасностью, пишут РИА Новости.

Власти отмечают один из высочайших за последние шесть лет уровень насилия. Только в январе этого года от рук террористов в стране погибли более тысячи человек.