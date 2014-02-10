В Ираке 20 боевиков подорвались на своей бомбе во время съемок ролика
16:05, 10 февраля 2014Мир
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Взрывное устройство сработало в Ираке в лагере боевиков, готовивших теракт, в результате более 20 человек, включая потенциального смертника, погибли.
Иракские боевики подорвались на собственной бомбе / Reuters
Как сообщает сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию, инцидент произошел недалеко от иракского города Самарра во время съемок террористами пропагандистского видеоролика.
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В последние месяцы в Ираке резко обострилась ситуация с безопасностью, пишут РИА Новости.
Власти отмечают один из высочайших за последние шесть лет уровень насилия. Только в январе этого года от рук террористов в стране погибли более тысячи человек.
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