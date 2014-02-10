Число жертв снегопадов в Японии увеличилось до 11 человек

Как передает в воскресенье телеканал NHK, данные о пострадавших собраны в 31 префектуре, на которые обрушилась стихия. Ранее сообщалось о семи погибших и около тысяче пострадавших в 30 префектурах, пишет РИА Новости.

Наибольшее число пострадавших зафиксировано в префектуре Канагава, где травмы получили 215 человек. В Токио число пострадавших составило 159 человек. В большинстве случаев у людей наблюдаются ушибы в результате падения на скользкой дороге. У нескольких десятков человек зафиксированы переломы и сотрясения различной степени тяжести.

Сильный снегопад в Токио и прилегающих к нему районах продолжается с раннего утра субботы. Накануне национальное Метеорологическое агентство Японии обнародовало первое за последнее 13 лет предупреждение для всех 23 районов Токио. К настоящему времени в некоторых районах высота снежного покрова достигает 27 сантиметров, что является рекордом за последние 45 лет. В городе Сендай высота снежного покрова достигла 35 сантиметров, что вплотную приблизилось к рекорду 78-летней давности.

Ведущие авиакомпании страны объявили об отмене более 400 внутренних рейсов. По данным телеканала NHK, непогода привела к обесточиванию почти 61 тысячи жилых домов в префектурах Тиба, Ибараки и Токийском округе. В префектуре Фукусима обесточены более 3,5 тысячи жилых домов. Данных о сбоях в работе аварийной АЭС "Фукусима-1" пока не поступало.

Согласно прогнозу метеорологов, обильный снегопад в Токио и других районах может продлиться до вечера воскресенья. Не исключается, что высота снежного покрова может достигнуть 50 сантиметров. В минувшую пятницу обильный снегопад прошел также в другом крупном мегаполисе Японии — городе Осака.