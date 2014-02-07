Глава МИД Франции не захотел комментировать скандальные высказывания Нуланд о ЕС

«Если бы всем главам МИД пришлось постоянно комментировать высказывания того или иного дипломата, то у нас не осталось бы времени на другую работу», - заявил он журналистам, пишет Биржевой лидер.

Как сообщалось, в Интернете была выложена запись телефонного разговора Нуланд с послом США в Украине Джеффри Пайеттом, в котором она нецензурно отозвалась о месте и роли ЕС в разрешении украинского кризиса.

Позже представитель госдепа США Дженнифер Псаки сообщила, что Виктория Нуланд принесла извинения европейским партнерам за свои высказывания.

Также госпожа Псаки обвинила российские спецслужбы, которые прослушивают частные разговоры американских чиновников и выкладывают их на всеобщее обозрение. Она назвала такие действия «низкими».