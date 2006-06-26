Горбачев просит Запад не вмешиваться в дела России

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев дал интервью британской газете The Times. Он призвал западные правительства и общественность прекратить вмешиваться во внутренние дела России.

Горбачев заявил, что в России реализуются демократические принципы, однако призвал иметь в виду специфику исторического опыта России, а также экономической и социальной ситуации, в которой она находится. Бывший советский лидер признал, что президент России Владимир Путин совершал ошибки, но, вместе с тем, выразил уверенность, что Россия сумеет преодолеть все сложности "вместе со своими партнерами и друзьями".

Комментируя закон о некоммерческих организациях, принятый в январе 2006 года и вызвавший множество нареканий со стороны западных политиков и общественных деятелей, Горбачев заявил, что иностранные организации не должны вмешиваться в политические процессы в России. Приведя в качестве примера "оранжевую революцию" на Украине и отметив существенную роль, которую сыграло в этих событиях американское посольство, Горбачев подчеркнул: "Если бы что-то подобное случилось в Америке, я уверен, что власти положили бы конец вмешательству извне".

Горбачев также выразил несогласие с критикой в адрес российских властей, с которой выступил американский вице-президент Дик Чейни в Литве 4 мая. Горбачев отметил, что из Литвы Чейни отправился в Казахстан, президент которого незадолго до того в третий раз выиграл выборы "в советском стиле" с результатом 91 процент. "Имеют место двойные и тройные стандарты", - сказал Горбачев.

Бывший президент отверг обвинения в том, что Россия использует свои природные ресурсы как инструмент влияния на соседние государства. "Мне кажется странным, что Запад рекомендует нам создать свободный рынок газа, а когда мы начинаем делать это, Запад протестует, что мы устанавливаем рыночные цены. Нас критикуют, если мы делаем что-либо, и критикуют, если мы не делаем этого".

Лента.ру