ЕС составит карту морских районов для облегчения осваивания залежей энергоносителей
Евросоюз составит карту морских глубинных районов на своей территории для облегчения осваивания подводных залежей энергоносителей.
Об этом сообщила еврокомиссар по морским делам и рыболовству Мария Даманаки, выступая на проходящей в Афинах конференции по стратегии ЕС для западнобалканского региона, сообщает ИТАР-ТАСС.
Читайте такжеДобыча сланцевого газа в России нецелесообразна - Газпром"Программа развития средиземноморских стран сначала стартовала как проект морской политики, а теперь речь идет о разработке макрорегиональной Стратегии для региона Адриатического и Ионического морей, чтобы дать толчок экономике прибрежных стран. Согласно морской стратегии ЕС, реализуемой нами с 2007 года, на настоящий момент мы сумели организовать 135 специальных проектов по сотрудничеству в области морских перевозок и судоходства в Адриатическом и Ионическом морях, на которые было выделено в общей сложности полмиллиарда евро. А теперь с макрорегиональной стратегией тут откроются еще более ясные перспективы", - рассказала Даманки.
По словам еврокомиссара, "морская деятельность стран адриатическо-ионического региона создает ежегодный продукт стоимостью в 20 млрд евро, и в его производстве заняты примерно 500 тыс. человек". "Поэтому мы говорим об огромных возможностях для развития приморских стран, - подчеркнула она. - До 2020 года можно реально увеличить существующие рабочие места на треть. Для этого Еврокомиссия готовит новые инструменты, облегчающие инвестиции, в том числе план картографии водных районов".
По мнению Даманаки, такой план поможет изучить, какие богатства находятся в глубине морей и под их дном. "Мы сделаем морскую карту глубинных районов всего Евросоюза до 2020 года, что будет иметь особое значение для Средиземноморья, - пояснила она. - Это позволит осваивать подводные залежи энергоносителей и рыбные ресурсы, а также облегчит координацию при провозглашении прибрежными государствами своих исключительных экономических зон".
Читайте такжеИтальянская Eni планирует добывать сланцевый газ в Волынской областиДаманаки отметила, что еще одна область сотрудничества стран региона - это экология. "Средиземноморье - фактически закрытый морской бассейн, и требуется почти 80 лет для того, чтобы обновилась его вода. Поэтому одни только тонны пластика, которые попадают в море, ведут к катастрофе. У нас есть специальная экологическая программа, в которой могут принять участие муниципальные власти и рыбаки, что даст им дополнительный источник финансирования", - заявила она.