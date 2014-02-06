В Южной Корее будут страховать от четырех видов "общественного зла"

По словам нынешнего президента республики Пак Кын Хе, главным приоритетом в ее деятельности станет борьба с этими четырьмя главными видами "общественного зла".

В ответ на требование правительства, ведущая страховая компания "Хёндэ марин энд файер иншурэнс" (Hyundai Marine & Fire Insurance) завершает разработку нового вида полисов. Она же станет их монопольным продавцом.

Читайте такжеДля въезда в Россию украинцам потребуется загранпаспорт и медстраховка"Мы начнем продавать страховки уже в марте, - сообщил пресс-секретарь этой компании. - Основное их предназначение заключается в обеспечении компенсации как финансового, так и морального ущерба, нанесенного жертвам таких преступлений". Новая система призвана помогать пострадавшим детям, женщинам и престарелым с низкими доходами, пишет газета "Кориа таймс".

Для обеспечения страховых выплат правительство Южной Кореи вместе с муниципальными властями создает совместный фонд. "Малообеспеченные старики и не имеющие родителей подростки получат страховки бесплатно, - отметил представитель Финансового комитета при правительстве. - Для обычных граждан ежемесячные взносы составят от 10 до 20 тыс. вон ($18 - прим.)".

Согласно планам кабинета министров, жертвы этих четырех видов преступлений получат компенсацию любых понесенных ими финансовых потерь и причиненного морального ущерба, сообщает ИТАР-ТАСС.

В этой связи глава страховой компании "Хёндэ" Ли Чхоль Ён подчеркнул, что с помощью таких страховок его фирма будет способствовать созданию более безопасного общества.