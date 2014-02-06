Россия призывает всех к "олимпийскому перемирию"

"Российская Федерация в качестве организатора и устроителя зимней Олимпиады настоятельно призывает участников всех вооруженных конфликтов, независимо от стран и континентов, объявить на это время "олимпийское перемирие". В первую очередь наш призыв обращен к сторонам кровопролитного конфликта в Сирии, который оказывает серьезное дестабилизирующее влияние не только на обстановку в этой стране, но и в регионе в целом", - сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства в четверг.

Об этом пишет "РИА Новости".

В МИД РФ напомнили, что этот шаг соответствует принятой по инициативе России 6 ноября 2013 года резолюции Генассамблеи ООН 68/9 "Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете посредством спорта и воплощения олимпийских идеалов". Ранее с призывом об "олимпийском перемирии"обратился генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

"В логику достижения политико-дипломатического урегулирования в Сирии вписывается состоявшаяся 22 января Международная конференция по Сирии и начавшиеся вслед за этим в Женеве межсирийские переговоры при посредничестве ООН", - добавили в российском министерстве.