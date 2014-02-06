Почти 3 тыс рейсов отменены в США из-за снегопадов

05:35, 06 февраля 2014
Мир
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Около 2,7 тысячи авиарейсов отменены в США из-за сильных снегопадов на северо-востоке страны, более миллиона человек остались без электричества, сообщают американские телеканалы.

сша снегопад / REUTERS

Непогода сильнее всего отразилась на работе аэропортов Newark Liberty International в Нью-Джерси и Logan International в Бостоне. Федеральное управление гражданской авиации также отмечает значительные задержки рейсов в аэропортах Чикаго, Филадельфии и города Шарлотт в Северной Каролине.

Без света остались более миллиона потребителей в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Мэриленд, уточняет CNN.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации.

Власти штата Канзас, находящегося в центральной части страны, связывают с непогодой смерть трех человек.

По материалам РИА Новости

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