Почти 3 тыс рейсов отменены в США из-за снегопадов

Непогода сильнее всего отразилась на работе аэропортов Newark Liberty International в Нью-Джерси и Logan International в Бостоне. Федеральное управление гражданской авиации также отмечает значительные задержки рейсов в аэропортах Чикаго, Филадельфии и города Шарлотт в Северной Каролине.

Без света остались более миллиона потребителей в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Мэриленд, уточняет CNN.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации.

Власти штата Канзас, находящегося в центральной части страны, связывают с непогодой смерть трех человек.

По материалам РИА Новости