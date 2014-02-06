Фюле: ЕК обвиняет Россию в невыполнении обязательств в рамках ВТО

Об том заявил еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле, пишет РИА Новости.

"Россия не выполняет свои обязательства после вступления в ВТО в августе 2012 года. Мы обеспокоены увеличением числа протекционистских мер, которые навредили предпринимательской деятельности ЕС. Россия сейчас является мировым лидером в этой области. Вместе с таможенным союзом она несет ответственность за треть всех протекционистских мер, введенных в 2013 году, и за пятую часть подобных мер, действующих сегодня", — заявил Фюле, докладывая евродепутатам о результатах саммита Россия-ЕС, состоявшегося 28 января.

По его словам, "Россия не соблюдает и много других обязательств, включая область прав человека".

"Чтобы извлечь выгоду и развить наше стратегическое отношения, нам необходимо повысить уровень доверия, и это может быть сделано только на основании взаимных обязательств. Россия была готова начать искренние и конструктивные дискуссии по этим вопросам", — сказал еврокомиссар.