В США в хранилище ядерных отходов произошел пожар

Как сообщили в минэнерго США, пожар возник в одном из отделений репозитория для геологического захоронения ядерных отходов Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) в 11:00 по местному времени (20:00 кск), пишет РИА Новости.

По данным ведомства, возгорание возникло на одном из "подземных средств перевозки, в котором находилась соль". Отмечается, что ядерных отходов в непосредственной близости от огня не находилось. На месте происшествия работает бригада пожарных.

Минэнерго отмечает, что в связи с происшествием все работы по захоронению отходов были приостановлены, а весь персонал — эвакуирован.

"Все сотрудники были вызваны и благополучно эвакуированы на поверхность", — говорится в заявлении ведомства. Некоторые рабочие были доставлены в ближайшую больницу в связи с возможным отравлением дымом, их точное количество не уточняется.

Репозиторий для геологического захоронения трансурановых отходов ядерного оружейного комплекса США WIPP расположен в 42 километрах от города Карлсбад. Хранилище работает с 1999 года.