У берегов Франции разломился надвое испанский сухогруз

В результате отказа двигателя в условиях шторма судно легло в дрейф, после чего ветром и течением его прибило к пляжу у приморского города Байоне на атлантическом побережье Франции, сообщает lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Сухогруз бортом напоролся на уходящий от берега в море волнорез, после чего давлением прибоя его разорвало на две части. Меньшую, носовую, выбросило на пляж, большая, кормовая, села на мель у дальней оконечности волнореза.

Все 12 моряков, находившихся на борту сухогруза, были спасены и эвакуированы вертолетами береговой охраны Франции. Людей они поднимали одного за другим на специальных лебедках. Легкую травму получил лишь один моряк, который в процессе эвакуации разбил себе нос.

Из топливных баков сухогруза уже начало вытекать топливо. Французские экологические службы и спасатели приведены в состояние повышенной готовности к очистке пляжа.