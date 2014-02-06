В пригороде Ниццы в супермаркете обрушилась часть крыши

Спасатели ищут под завалами возможных пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

По данным издания Nice-Matin, инцидент произошел в магазине Carrefour в торговой зоне Ленгостьер на северо-западе от Ниццы. Около 17.30, когда в магазине было много людей, обрушилась часть кровли площадью около 200 квадратных метров.

В результате обрушения пострадали два человека. По свидетельствам очевидцев, под обломками могли оказаться еще трое. Однако работающие на месте происшествия спасатели пока никого не обнаружили.

"Мы на 95% уверены, что под завалами никого нет", — заявил в эфире телеканала BFMTV мэр Ниццы Кристиан Эстрози, который прибыл на место происшествия.