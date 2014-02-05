Путин объявил о создании международного штата спецслужб в Сочи

Президент России Владимир Путин поблагодарил иностранных партнеров за помощь в обеспечении безопасности Олимпиады в Сочи, сообщает ИТАР-ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов во время посещения Олимпийской деревни, Путин подчеркнул, что вопросы безопасности всегда выходят на первый план во время крупных международных мероприятий. Он напомнил о нескольких трагических случаях последних лет: "В США на марафоне люди погибли, при проведении "восьмерки" были теракты в метро в Лондоне".

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"Хочу поблагодарить коллег из всех стран за то, что они самым активным образом сотрудничают с российскими партнерами", - сказал президент. Он подчеркнул, что на время Олимпиады создан "оперативный штаб, в котором на круглосуточной основе находятся представители специальных служб" из других стран.