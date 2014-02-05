Власти Кипра хотят установить бесплатный Wi-Fi на пляжах

Стать примером для других стран в области свободного доступа к интернету - такую задачу поставили власти Республики Кипр, сообщает ИТАР-ТАСС. В парламенте страны прошло обсуждение программы по обеспечению через сети Wi-Fi бесплатного доступа во всемирную паутину 140 районов и общественных мест, включая городские центры, туристические районы и пляжи.

"Мы находимся на пути к созданию зон свободного интернета в оживленных местах, в том числе в торговых точках, деловых центрах и на пляжах по всей стране, что позволит Кипру превратиться в прототип и в пионера в том, что касается бесплатного использования интернета", - сказал председатель парламентского комитета по торговле Лефтерис Христофору, представляющий правящую партию Демократический сбор. Он приветствовал поддержку, которую оказывает министерство энергетики, торговли, промышленности и туризма республики в реализации этих планов.

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Поставленные цели поддержал и депутат от главной оппозиционной Прогрессивной партии трудового народа Кипра Костас Коста. Он призвал к претворению в жизнь программы в возможно короткие сроки. В то же время Коста выразил глубокое разочарование тем фактом, что на данный момент Республика Кипр находится на 25-м месте среди 28 стран Евросоюза по обеспечению правительством услуг доступа населения к интернету. По его словам, это требует разработки стратегии "электронного правительства".