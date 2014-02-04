98% гагаузов Молдовы проголосовали на референдуме за Таможенный союз

Хотя данное волеизъявление не имеет юридической силы, его результаты могут создать серьезные проблемы Кишиневу, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

На референдуме в Гагаузии жителям автономии нужно было ответить на два вопроса: "Одобряете ли вы курс внешнеполитического вектора развития Республики Молдова, направленный на вступление в Евросоюз?" и "Одобряете ли вы курс внешнеполитического вектора развития Республики Молдова, направленный на вступление в Таможенный союз (Россия—Белоруссия—Казахстан)?".

Читайте такжеБэсеску: Румыния должна открыто заявить, что Молдова является румынской землейВчера, 3 февраля, ЦИК Гагаузии обнародовал предварительные итоги: за вступление в Таможенный союз (ТС) высказались 98,47%, интеграцию в ЕС поддержали лишь 2,77%.

Явка избирателей на референдум превысила 70%

"Феноменальный результат явки! Впервые в истории Гагаузии 70,42% проголосовавших! Читайте! Завидуйте! Наш голос прозвучал на весь мир!", - написал на своей странице в Facebook башкан (глава) автономии Михаил Формузал.

Однако, если перевести процент явки в количественный показатель, картина будет не столь впечатляющей, сообщает издание. Так, по данным гагаузского ЦИКа, в референдуме приняли участие 70,7 тыс. человек - это всего 2,67% всех избирателей Молдавии.

Это тем не менее не умаляет политического значения референдума, особенно если учесть, что нынешний год является решающим для евроинтеграции Молдавии.

Так, в России остались довольны референдумом.

"Референдум в автономной Гагаузии состоялся с беспрецедентной явкой. Молдавские евроинтеграторы в бешенстве. Подождем итогов и поймем, что так обеспокоило Кишинев", - написал в Facebook вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.