Forbes Woman составил рейтинг самых влиятельных женщин мира
Рейтинг женщин по версии издания Forbes Woman за 2013 год возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.
"Железная леди" Евросоюза, на плечах которой лежит ответственность за стабильность евро; первая женщина в истории на должности канцлера Германии, к тому же переизбранная уже на третий срок; четвертый раз подряд лидер рейтинга самых влиятельных женщин мира", — говорится в сообщении на сайте русского Forbes, пишет РИА Новости.
В "десятку" также вошли актриса Анжелина Джоли, которая в прошедшем году добровольно удалила себе обе груди из-за наследственной предрасположенности к раку, и Кейт Миддлтон, родившая наследника престола Британии.
Участницами рейтинга стали женщины из разных стран и отраслей: в этот раз его составители намерено не "раздавали" им места по порядку от первого до десятого, отметив только лидерство Меркель.
1. Ангела Меркель (59, Германия) - канцлер Германии
2.Мэри Барра (51, США) – гендиректор General Motors
3.Анджелина Джоли (38, США) – актриса и режиссер
4.Джанет Йеллен (67, США) – председатель ФРС США
5. Руслана Лыжичко (40, Украина) – певица, победительница "Евровидения 2004", героиня "Евромайдана"
6. Кейт Миддлтон (31, Великобритания) – супруга герцога Кембриджского Уильяма
7.Елена Мизулина (59, Россия) – депутат Госдумы
9. Светлана Миронюк (46, Россия) – последний главный редактор РИА Новости
10. Эльвира Набиуллина (50, Россия) – председатель Центробанка России
11. Людмила Путина (56, Россия) – бывшая "первая леди".
В публикации особо подчеркивается, что все "героини", кроме Меркель, распределены в рейтинге просто по алфавиту, а не в соответствии с большими или меньшими заслугами.