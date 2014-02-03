Forbes Woman составил рейтинг самых влиятельных женщин мира

"Железная леди" Евросоюза, на плечах которой лежит ответственность за стабильность евро; первая женщина в истории на должности канцлера Германии, к тому же переизбранная уже на третий срок; четвертый раз подряд лидер рейтинга самых влиятельных женщин мира", — говорится в сообщении на сайте русского Forbes, пишет РИА Новости.

В "десятку" также вошли актриса Анжелина Джоли, которая в прошедшем году добровольно удалила себе обе груди из-за наследственной предрасположенности к раку, и Кейт Миддлтон, родившая наследника престола Британии.

Участницами рейтинга стали женщины из разных стран и отраслей: в этот раз его составители намерено не "раздавали" им места по порядку от первого до десятого, отметив только лидерство Меркель.

1. Ангела Меркель (59, Германия) - канцлер Германии

2.Мэри Барра (51, США) – гендиректор General Motors

3.Анджелина Джоли (38, США) – актриса и режиссер

4.Джанет Йеллен (67, США) – председатель ФРС США

5. Руслана Лыжичко (40, Украина) – певица, победительница "Евровидения 2004", героиня "Евромайдана"

6. Кейт Миддлтон (31, Великобритания) – супруга герцога Кембриджского Уильяма

7.Елена Мизулина (59, Россия) – депутат Госдумы

9. Светлана Миронюк (46, Россия) – последний главный редактор РИА Новости

10. Эльвира Набиуллина (50, Россия) – председатель Центробанка России

11. Людмила Путина (56, Россия) – бывшая "первая леди".

В публикации особо подчеркивается, что все "героини", кроме Меркель, распределены в рейтинге просто по алфавиту, а не в соответствии с большими или меньшими заслугами.