Мандела оставил в наследство более $4 миллионов

Соответствующее заявление сделали душеприказчики, зачитавшие завещание Манделы в ходе конференции в Йоханнесбурге.

Читайте такжеФонд Манделы в понедельник обнародует последнюю его волюСогласно завещанию, сотрудники Фонда Нельсона Манделы получат по 50 тыс. рандов. Кроме того, по 100 тыс. рандов будут отписаны нескольким учебным заведениям, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Agence France-Presse.

Порядка 1,5 млн рандов и часть отчисления от доходов будут направлены фонду семьи Манделы и правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс».

Читайте такжеНельсон Мандела похоронен в его родной деревне в ЮАРМанделу, скончавшегося в возрасте 95 лет, похоронили в декабре 2013 года в родной деревне Куну на юго-востоке страны.