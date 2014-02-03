Государственные СМИ Казахстана обяжут согласовывать материалы о религии

Государственные СМИ Казахстана обяжут согласовывать с властями все материалы, посвященные религии. Об сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Tengrinews со ссылкой на председателя казахстанского Агентства по делам религий Марата Азильханова.

Согласованию будут подвергаться статьи в прессе, видеорепортажи, а также документальные фильмы, выходящие на госканалах. «С этого дня все это должно проходить через нас, поскольку здесь идет речь об идеологии. Все должно быть централизованно утверждено», — заявил Азильханов в ходе расширенного заседания возглавляемого им ведомства. Заниматься изучением материалов, как предполагается, будет специальный научно-методический совет при агентстве.

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По словам заместителя Азильханова Галыма Шойкина, процедура утверждения подготовленных журналистами статей и сюжетов позволит лучше контролировать расходование бюджетных средств, выделяемых СМИ. Как отметил Шойкин, материалы, которые на деньги государства готовят средства массовой информации, должны соответствовать идеологии государственной политики.

Агентство по делам религий было создано в Казахстане в 2011 году. В сферу его деятельности входит не только работа с религиозными организациями и СМИ, но также и анализ контента интернет-сайтов на предмет наличия запрещенных материалов. По итогам 2013 года агентство проанализировалооколо двух тысяч ресурсов. 106 сайтов получили «отрицательные экспертные заключения». С требованием ограничить доступ к ним представители ведомства обратились в генеральную прокуратуру Казахстана.

Закон, сделавший возможной подобную процедуру, был принят президентом страны Нурсултаном Назарбаевым в 2009 году. Документ приравнивает все интернет-ресурсы (в том числе блоги, электронные библиотеки и онлайн-магазины) к СМИ. За публикацию любой запрещенной казахстанским законодательством информации интернет ресурс может быть закрыт по решению суда (на владельцев интернет-сайтов распространяется уголовная, гражданская и административная ответственность).