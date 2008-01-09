ЦИК Грузии объявил Саакашвили победителем

Михаил Саакашвили объявлен победителем на досрочных выборах президента Грузии.

Как заявил глава Центральной избирательной комиссии Леван Тархнишвили, Саакашвили, по предварительным данным, получил 52,2 процента голосов избирателей. Кандидат от объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе набрал чуть более 25 процентов голосов.

Осталось обработать бюллетени еще с 30 избирательных участков, но эти данные уже не смогут существенно изменить итоги выборов, отметил Тархнишвили.

Радио Свобода