ЦИК Грузии объявил Саакашвили победителем
11:04, 09 января 2008Мир
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Итоги выборов не смогут существенно измениться
|Михаил Саакашвили. Фото АР
Как заявил глава Центральной избирательной комиссии Леван Тархнишвили, Саакашвили, по предварительным данным, получил 52,2 процента голосов избирателей. Кандидат от объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе набрал чуть более 25 процентов голосов.
Осталось обработать бюллетени еще с 30 избирательных участков, но эти данные уже не смогут существенно изменить итоги выборов, отметил Тархнишвили.
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