В России должников по алиментам могут ограничить в праве водить авто

09:49, 03 февраля 2014
Мир
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Минюст РФ предлагает временно запрещать водить автомобили родителям, которые уклоняются от уплаты алиментов. 

Министерство юстиции внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий судебных приставов, которые занимаются взысканием алиментов, пишет Lenta.ru со ссылкой на «Интерфакс».

В частности, поправки позволят приставам временно запретить должникам управлять транспортными средствами, если это не является их источником доходов. Также представители ведомства получат право затребовать с должников декларацию об их имуществе и потом запретить им проводить с этим имуществом «юридически значимые действия».

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Законопроект усилит уголовную ответственность для злостных уклонистов от уплаты алиментов. Также ответственность усилится для работодателей, которые не платят зарплату, что в свою очередь приводит к задержкам в перечислении алиментов. Как именно изменится наказание, не уточняется.

Согласно нынешней редакции Уголовного кодекса за злостную неуплату алиментов предусмотрено наказание от исправительных работ до одного года лишения свободы.

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