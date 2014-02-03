В России нарушитель ПДД покончил с собой в отделении полиции
В приамурском городе Белогорск покончил с собой мужчина, доставленный в полицию за нарушение правил дорожного движения, сообщает региональное управление МВД.
Об этом пишет Лента.ру.
Ведомство уточняет, что, по предварительным данным, задержанный повесился на предмете собственной одежды. Сейчас полиция проводит по факту случившегося проверку. В частности, выясняется, не нарушила ли дежурная смена правила содержания задержанных.
Имя покончившего с собой мужчины в сообщении не приводится. Известно, что его задержали за управление автомобилем без водительских прав. Кроме того, у задержанного заметили признаки алкогольного опьянения. При этом от медицинского освидетельствования он отказался.
Случаи самоубийств во время или после задержания полицией случаются в России регулярно. В частности, в апреле 2013 года в Свердловской области угонщик автомобиля покончил с собой, поняв, что не сумеет скрыться от полиции. Кроме того, в феврале того же года на Урале совершил самоубийство задержанный за употребление наркотиков.