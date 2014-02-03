В России нарушитель ПДД покончил с собой в отделении полиции

07:59, 03 февраля 2014
Мир
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В приамурском городе Белогорск покончил с собой мужчина, доставленный в полицию за нарушение правил дорожного движения, сообщает региональное управление МВД.

ГИБДД России / REUTERS

Об этом пишет Лента.ру.

Ведомство уточняет, что, по предварительным данным, задержанный повесился на предмете собственной одежды. Сейчас полиция проводит по факту случившегося проверку. В частности, выясняется, не нарушила ли дежурная смена правила содержания задержанных.

Имя покончившего с собой мужчины в сообщении не приводится. Известно, что его задержали за управление автомобилем без водительских прав. Кроме того, у задержанного заметили признаки алкогольного опьянения. При этом от медицинского освидетельствования он отказался.

Случаи самоубийств во время или после задержания полицией случаются в России регулярно. В частности, в апреле 2013 года в Свердловской области угонщик автомобиля покончил с собой, поняв, что не сумеет скрыться от полиции. Кроме того, в феврале того же года на Урале совершил самоубийство задержанный за употребление наркотиков.

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