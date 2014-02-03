КНДР ослабила пропаганду против Южной Кореи

По словам представителя министерства Ким Мин Сока, на границе стран все реже слышны пропагандистские радиосообщения, а также временно прекратилось разбрасывание листовок. Ранее Ренхап со ссылкой на источники уже сообщало о приостановке Северной Кореей распространения листовок с резкой критикой южнокорейского правительства.

"Высказывание угроз и пропагандистские радиопередачи против Южной Кореи значительно снизились в последнее время", — заявил Ким Мин Сок на встрече с журналистами в понедельник.

В своей новогодней речи лидер КНДР Ким Чен Ын призвал к налаживанию отношений с Южной Кореей. Ранее в понедельник Пхеньян предложил провести рабочие переговоры по обсуждению деталей встречи семей, разделенных Корейской войной 1950-1953 годов, на этой неделе.