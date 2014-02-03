У берегов Греции произошло землетрясение

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 05.08 по местному времени в 12 километрах к северо-западу от города Ликсури, расположенного на острове Кефалония. Очаг землетрясения залегал на глубине 13,7 километра.

Информации о разрушениях и жертвах не поступало, об угрозе цунами не сообщается.

В конце января на западе Греции произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр располагался на острове Кефалония у города Ликсури, в 289 километрах к западу от Афин. За первые сутки произошло 92 афтершока магнитудой от 3 до 5,1. С тех пор сейсмическая активность в районе остается высокой.