Теракт в кинотеатре в Пакистане: есть жертвы и пострадавшие

Во время сеанса неизвестные бросили две ручные гранаты в зрительный зал, в котором находились более сотни человек, что привело к многочисленным жертвам, сообщает телеканал "Аль-Джазира". По данным местной полиции, нападавшим удалось скрыться, пишет ИТАР-ТАСС.

Ранее силы безопасности города получили несколько предупреждений с угрозами, что именно этот кинотеатр может подвергнуться нападению со стороны радикальных исламистских группировок. Хозяин кинотеатра, однако, проигнорировал эти сообщения.

До сих пор ни одна из известных экстремистских организаций не взяла на себя ответственность за совершенный теракт.