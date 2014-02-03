В Париже прошла акция протеста против однополых браков

При этом по данным полиции в шествии приняли участие всего 80 тысяч человек, пишет РИА Новости.

О правонарушениях в ходе демонстрации не сообщается. Порядок на улицах Парижа контролировали более 1,5 тысячи полицейских.

Легализация однополых браков — одно из предвыборных обещаний президента-социалиста Франсуа Олланда.

Обсуждение закона, легализующего брачные союзы между людьми одного пола и позволяющего таким парам усыновлять детей, было встречено массовыми акциями протеста, в ходе которых на улицы французских городов выходили сотни тысяч человек.

Несмотря на протесты, закон был благополучно проведен через парламент, а 29 мая 2013 года в Монпелье прошло первое бракосочетание двух мужчин.