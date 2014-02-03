Сурки Фил и Чак "предсказали" американцам еще 1,5 месяца зимы

Согласно завезенной в Новый свет немецкими переселенцами традиции, считается, что если зверек не видит своей тени и вылезает из норы, то весна будет ранней. Если же сурок видит свою тень и прячется в нору, то зима продлится еще ровно шесть недель, пишет РИА Новости.

Церемония с участием Фила ежегодно проходит в штате Пенсильвания 2 февраля. Ранним утром выползающего из норы зверька встретили несколько тысяч его поклонников со всей страны. К всеобщему разочарованию, он увидел свою тень. Аналогичное предсказание сделал в зоопарке Нью-Йорка сурок Чак.

В прошедшей на рассвете церемонии принял участие мэр мегаполиса Билл де Блазио. В отличие от своего предшественника Майкла Блумберга, которому Чак в 2009 году едва не откусил палец, новый мэр приветствовал строптивого зверька в защитных перчатках.

Вероятно, именно из-за них градоначальник не смог удержать буквально выскользнувшего у него из рук сурка.