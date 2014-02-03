Причиной смерти Хоффмана могла стать передозировка наркотиков

По данным телеканала Си-эн-эн, 46-летний Хоффман был обнаружен в ванной комнате с шприцем в руке, а в квартире было найдено вещество, похожее на героин. В управлении полиции Нью-Йорка ИТАР-ТАСС подтвердили смерть актера, однако от комментариев отказались.

Согласно данным местных СМИ, Хоффман в последние годы пытался избавиться от наркотической зависимости.

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Между тем, у дома актера, расположенного в одном из элитных районов нижней части Манхэттена, стали собираться его поклонники и просто любопытные горожане. Полиция оцепила все подходы к подъезду дома, внутрь пропускают только местных жителей, медицинских работников и стражей порядка.

"Мы опустошены внезапной и трагической потерей нашего любимого Фила. Мы ценим вашу поддержку, но просим вас в это скорбное для нас время проявить сдержанность. Молитесь за него, пусть он будет в ваших мыслях", - говорится в заявлении семьи Хоффмана, которое распространили его представители.

В основном, актер был известен благодаря своим ролям второго плана. В 2006 году Хоффман получил "Оскар" за главную роль в фильме "Капоте", а в 2012 году был признан лучшим актером Венецианского кинофестиваля за второстепенную роль в драме "Мастер".

У актера остались 10-летний сын и две дочери пяти и семи лет.