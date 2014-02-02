Фонд Манделы в понедельник обнародует последнюю его волю
Фонд экс-президента ЮАР Нельсона Манделы в понедельник, 3 февраля, обнародует последнюю волю скончавшегося в декабре борца против режима апартеида.
Как передает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на зампредседателя конституционного суда страны Дикганга Мосенеке, предсмертное завещание Манделы будет зачитано в понедельник в полдень по местному времени
«Я не знаю, зачитают ли документ целиком, но, конечно, он будет кратко обобщён», - заявила в свою очередь представитель фонда Манделы Даниэль Мелвиль.
Нельсон Мандела скончался 5 декабря прошлого года в своем доме в Йоханнесбурге в возрасте 95 лет. Он стал первым в истории чернокожим президентом ЮАР и руководил государством с мая 1994 по июнь 1999 года. За свою активную деятельность против режима апартеида Мандела провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году он был награжден Нобелевской премией мира.