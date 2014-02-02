В России начали без суда блокировать сайты за экстремизм

Пресс-служба Роскомнадзора сообщает, что блокировка была произведена по требованию заместителя генерального прокурора РФ "во исполнение федерального закона №398-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Читайте такжеВ РФ предлагают создать черный список вузов, распространяющих религиозный экстремизм"Заблокированные ресурсы распространяли социально опасную информацию, представляющую угрозу для общества и личности", — говорится в сообщении. Одна из страниц с противозаконной информацией располагалась на ресурсе livejournal.com, сообщает Росбалт.

Ресурс был внесен в единый реестр противоправной информации для направления на выгрузку операторам связи. Администрация ресурса в кратчайшие сроки удалила блог с противоправной информацией. После проверки сотрудниками Роскомнадзора на удаление незаконного контента Livejournal был исключен из реестра.

Читайте такжеВ ОБСЕ надеются, что Янукович наложит вето на закон о блокировании доступа к интернетуНапомним, c сегодняшнего дня вступил в силу закон, позволяющий Роскомнадзору без суда блокировать интернет-ресурсы с призывами к экстремизму и массовым беспорядкам. Ограничение доступа к таким сайтам будет осуществляться незамедлительно.