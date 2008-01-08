Саакашвили готов протянуть руку Путину

Кандидат в президенты Грузии Михаил Саакашвили в случае своей победы на выборах готов пригласить президента России на инаугурацию в Тбилиси. Такое заявление Саакашвили сделал во вторник вечером в прямом эфире телекомпании "Рустави-2".

"После того как пройдут все эти баталии, связанные с выборами, я считаю, что нам нужно начинать отношения с Россией с чистого листа. Я вновь готов протянуть руку России", - сказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что такая позиция обусловлена предстоящими весной 2008 года президентскими выборами в РФ, и соответственно, с предстоящими изменениями.