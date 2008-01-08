Буш обвинил Тегеран в провокации

Президент США Джордж Буш назвал «провокацией» инцидент, произошедший в Ормузском проливе с иранскими и американскими кораблями.

«Это была провокация. Ситуация была опасной, и им (иранским военным) просто не стоило так делать», - сказал американский президент.

Как сообщалось ранее, в субботу пять иранских кораблей из состава Корпуса стражей исламской революции провоцировали на ответные действия три корабля ВМС США в Ормузском проливе. Иранские суда подошли примерно на 200 м к кораблям США и передали несколько радиосообщений, в одном из которых говорилось: «Я нападаю на вас. Вы взорветесь через несколько минут». После получения угроз по радиосвязи, американские военные приготовили орудия к бою и были готовы открыть огонь, однако иранские корабли скрылись. Белый дом назвал акцию иранских военных «провокационной», в то время как МИД Ирана счел инцидент «обычным».

Газета.ру