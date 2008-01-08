Миротворцы ООН подорвались на мине в Ливане

В Ливане ранены миротворцы Организации Объединенных Наций.

Как сообщает радио «Свобода», в районе ливанского города Сидон, на мине, заложенной на дороге, подорвался патрульный джип UNIFIL – миротворческих сил ООН в Ливане. Легкие ранения получили два военнослужащих.

Накануне ночью две ракеты типа «град», выпущенные с ливанской территории, взорвались в центре города Шломи на севере Израиля

Представитель полиции Микки РОЗЕНФЕЛЬД сообщил журналистам, что это первый ракетный обстрел израильской территории из Ливана с июня прошлого года: «Нам предстоит еще уточнить тип этих ракет. В последний раз израильская территория была обстреляна примерно шесть месяцев назад. Тогда две ракеты упали в городе Кирьят-Шмона».

Министр обороны Эхуд БАРАК заявил, что, несмотря на серьезность инцидента, Израиль не намерен отвечать на обстрел военными средствами.