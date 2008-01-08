Белорусский рыбак вмерз в озеро

В Гомельской области (Беларусь) зарегистрирован первый случай утопления в новом году. Труп жителя областного центра был обнаружен вмерзшим в лед на одном из городских озер.

Как сообщили в пресс-службе Гомельского областного управления по чрезвычайным ситуациям, утопленника заметили рыбаки, которые и сообщили о нем в милицию. Сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, обратились за помощью к спасателям.

Приехавшие на место происшествия сотрудники МЧС увидели лишь верхнюю часть головы человека, видневшуюся над ледяной поверхностью. Его лицо и шею сковал лед, а тело находилось в воде. Для того чтобы извлечь погибшего из озера, сотрудникам МЧС пришлось использовать бензопилы. В морг он был доставлен вместе с глыбой льда.

По версии специалистов, под лед мужчина провалился несколько дней назад, однако образовавшаяся ледяная корка не дала ему уйти на дно озера. В таком положении он и замерз в воде.

В настоящее время устанавливается личность погибшего, сообщает БЕЛТА.