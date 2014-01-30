В Сочи началось заселение олимпийских деревень

Свои двери для спортсменов Игр-2014 в четверг открыли олимпийские деревни: прибрежная - "Усадьба", горная - "Деревня" и дополнительная горная - "Слобода". Каждая из них отличается своим архитектурным и интерьерным оформлением, набором сувениров и культурной программой, сообщили сегодня корреспонденту ИТАР-ТАСС в оргкомитете "Сочи-2014".

Как отметил на церемонии открытия деревни "Усадьба" исполнительный директор МОК по проведению Олимпийских игр Жильбер Филли, начавшееся сегодня заселение олимпийских деревень означает для страны-хозяйки Игр окончание большого пути по строительству объектов. "Это и начало нового большого пути для сотрудников оргкомитета, служб, которым предстоит обслуживать спортсменов, волонтеров. Всех, кто будет создавать комфорт для спортсменов", - считает представитель МОК.

Мэром олимпийской деревни "Усадьба" стала олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. По ее словам, новая для нее должность - "это огромная честь, огромная ответственность и почетная работа". "Будучи спортсменкой, выступая на Олимпийских играх, я всегда стремилась быть лучшей и прыгать выше всех, всегда выигрывать первые места. И это у меня отлично получалось. В качестве мэра прибрежной олимпийской деревни я сделаю все, что от меня зависит, чтобы наши Игры прошли на высоте", - произнесла символическую клятву Исинбаева.

Доверенная олимпийской чемпионке территория сочетает в себе архитектурные традиции русского классицизма и современные технологии в отделке и оснащении комнат для спортсменов.

В каждой деревне, кроме мэров, назначены "хозяева" - ими стали талисманы Игр-2014. Белый Мишка заведует Приморской деревней, Леопард и Зайка встречают гостей в заснеженных горах.