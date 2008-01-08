Комиссар ЕС призвала оппозицию Грузии к диалогу

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства (ЕПС) Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявляет, что все партии Грузии должны уважать результаты президентских выборов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в ее заявлении, распространенном сегодня.

“Все партии должны уважать окончательные официальные результаты, как только они станут известными, и принимать участие в конструктивном диалоге в канун парламентских выборов”, - отмечается в заявлении комиссара.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заметила, что мирное и организованное участие грузинских избирателей в выборах подтверждает желание народа развивать общество, которое базируется на демократических принципах, верховенстве права и уважении к базовым свободам.

Обращая внимание на выводы международной миссии наблюдателей под эгидой ОБСЕ, комиссар ЕС отметила, что для быстрого урегулирования некоторых вопросов проведения избирательного процесса нужна серьезная преданность властей Грузии цели ускорения построения более плюралистического и конкурентного общества.

Она также заявила, что Еврокомиссия остается готовой и в дальнейшем помогать Грузии в осуществлении необходимых экспертиз и предоставлении необходимой технической помощи.

Вместе с тем, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР призвала власти Грузии провести расследование всех жалоб, поступивших на протяжении избирательного процесса, с целью усиления доверия избирателей к избирательной системе и верховенству права.

При этом комиссар выразила убеждение в том, что оппозиционные силы должны использовать только мирные и легальные средства любых обжалований результатов выборов.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, на досрочных президентских выборах побеждает действующий Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, которой набирает около 52% голосов в свою поддержку. Оппозиция не согласна с результатами выборов, считая, что М.СААКАШВИЛИ не мог получить такую высокую поддержку избирателей, и обещает проводить акции протеста.

Наблюдатели ОБСЕ сразу после проведения выборов 5 января заявили о том, что в целом президентские выборы отвечали международным стандартам, однако отметили ряд неурегулированных вопросов в избирательном процессе, которые, по их мнению, нуждаются в срочном урегулировании.

Внеочередные президентские выборы были назначены самим М.Саакашвили после недели акций протеста в Тбилиси в начале ноября 2007 года, которые завершились разгоном протестантов силами полиции с использованием водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль.