Оппозиция Грузии выдвинула ультиматум

Объединенная грузинская оппозиция объявила о начале серии массовых акций протеста с 13 января в случае, если Центризбирком Грузии не примет решения о проведении второго тура президентских выборов. Об этом заявил на брифинге во вторник кандидат в президенты Грузии Леван Гачечиладзе.

В среду объединенная оппозиция начинает предупредительную акцию голодовки. Леван Гачечиладзе пообещал, что за дни, оставшиеся до 13 января, ежедневно, в 14:00 по местному времени, будет добавляться по новой предупредительной акции, которые будут проходить перед зданием Общественного телевидения.

В числе требований оппозиции - объявление второго тура выборов, «прекращение медиа-террора», предоставление прямого эфира, сообщает Газета.ру.