Азербайджан поздравил Саакашвили с переизбранием

16:57, 08 января 2008
Мир
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Ильхам Алиев написал письмо

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Михаила Саакашвили  с победой на президентских выборах. Об этом «Новости - Азербайджан» сообщили в пресс–секретариате президента.

В поздравительном письме отмечено, что Азербайджан и Грузию связывают историческая дружба, добрососедство и взаимная поддержка.

«Уверен, что наши отношения будут и впредь развиваться как в двустороннем формате, так и в рамках международных и региональных организаций. Наши связи и совместные усилия будут служить во благо народов наших стран, а также установлению мира и стабильности, развития в регионе», - говорится  в послании президента Азербайджана.

Ильхам Алиев пожелал Саакашвили здоровья, счастья и успехов в дальнейшей деятельности.

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