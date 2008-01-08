Азербайджан поздравил Саакашвили с переизбранием

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Михаила Саакашвили с победой на президентских выборах. Об этом «Новости - Азербайджан» сообщили в пресс–секретариате президента.

В поздравительном письме отмечено, что Азербайджан и Грузию связывают историческая дружба, добрососедство и взаимная поддержка.

«Уверен, что наши отношения будут и впредь развиваться как в двустороннем формате, так и в рамках международных и региональных организаций. Наши связи и совместные усилия будут служить во благо народов наших стран, а также установлению мира и стабильности, развития в регионе», - говорится в послании президента Азербайджана.

Ильхам Алиев пожелал Саакашвили здоровья, счастья и успехов в дальнейшей деятельности.