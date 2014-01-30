В РФ прокуратура проверяет, перешел ли оппозиционный канал "Дождь" "все границы допустимого"

Причиной является опрос - стоило ли оставить блокадный Ленинград и тем самым «сохранить сотни тысяч жизней».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Прокуратура г. Санкт-Петербурга осуществляет проверку о возможных нарушениях», - говорится в сообщении.

Прокуратура намерена выяснить, «перешел ли телеканал все границы допустимого перед памятной датой окончательного прорыва блокады».

В прокуратуре напоминают, что телеканал «Дождь» провел опрос по теме блокады Ленинграда. В эфире от 26 января телеканал спросил у телезрителей, стоило ли оставить блокадный Ленинград и тем самым «сохранить сотни тысяч жизней».

Читайте такжеВ России планируют отключить оппозиционный телеканал Дождь «Ветераны, которые пережили годы блокады Ленинграда, возмущенные скандальным опросом телеканала «Дождь». Все это произошло накануне 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это кощунство - задать такой вопрос в стране, которая понесла наибольшие жертвы, чтобы победить фашизм и освободить мир от фашизма», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ряд кабельных сетей Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Ярославля, Самары, Нижнего Новгорода и Волгограда прекратили транслировать «Дождь».